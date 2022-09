Pozor! Vibratorji na avtocesti

Vozniki na ameriški avtocesti I40 v Oklahomi so pred dnevi naleteli na prizor, kakršnega ne bi pričakovali niti v najbolj norih, pardon, mokrih sanjah. Meddržavna avtocesta I40, ki povezuje vzhod in zahod ZDA, je bila v bližini Oklahoma Cityja več ur zaprta zaradi tovora, ki se je raztresel iz prevrnjenega tovornjaka. In to ni bil ravno običajen tovor: šlo je za tisoče in tisoče vibratorjev oziroma umetnih penisov in lubrikantov.

Televizijska ekipa kanala SkyNews9, ki je s helikopterjem prva priletela na prizorišče nesreče, je bila navdušena, ko je ugotovila, za kakšen tovor gre. Ker v nesreči ni bil nihče poškodovan, so sledili številne opazke in dovtipi. Novico z videem je po medmrežju ponesel tvit blogovske spletne strani Barstool Sports, požel pa je že več kot šest milijonov ogledov, 32.600 všečkov in 3520 retvitov. Incident je sprožil pravo poplavo komentarjev. Eden od uporabnikov twitterja je sočustvoval z naročniki oziroma naročnicami spolnih igračk: »Sočustvujem z desetinami tisočev žensk, ki nestrpno pričakujejo, da jim dostavljavec prinese 'paket'.« Drugi je dodal: »Vau. Predstavljajte si zastoj zaradi razsutja spolnih igračk.«

Uporabniki twitterja so se spraševali, kaj se bo zgodilo z izdelki oziroma ali bodo morda šli na razprodajo. Uporabnik, ki se je predstavil kot strokovnjak za transport in skladiščenje, je zapisal, da jih bodo zavrgli in od zavarovalnice terjali celotno odškodnino. »Za seks igračke in lubrikante veljajo enaki standardi kot za hrano, zato jih po zakonu ne smejo preprodati.« Drugi uporabnik pa je imel drugačno zamisel: »Teh izdelkov ne bi smeli zavreči! Naj jih vsaj pošljejo v kako državo tretjega sveta, za božjo voljo!«