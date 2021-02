Pozabite Planico in poglejte te skakalce iz Bosne (VIDEO)

Pozabite na Planico, Oberstdorf ali Garmisch-Partenkirchen. Eno izmed najbolj bizarnih skakalnih tekmovanj poteka v Bosni. V vasici Vikići pri Bihaću že 15 let prirejajo amatersko tekmovanje v smučarskih skokih. Skakalnica je visoka meter in pol, pogumni skakalci pa so deležni podpore gledalcev.Skakalci skačejo s smučmi za alpske discipline, ki izvirajo še iz 80. let prejšnjega stoletja. Pogosto so oblečeni kar v kavbojke in skačejo tudi 20 metrov daleč. Kot pišejo bosanski mediji, so pa pogoste tudi intervencije prve pomoči.