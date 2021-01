Potrebujete spodnje hlačke, trgovine pa zaprte? Janez lahko pomaga

Ker še vedno veljajo omejitve v trgovini in ponujanju storitev in so odprte le trgovine, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb, si mnogi pomagajo z nakupi prek spleta.



Kot izjema pri tem ne šteje prodaje oblačil in obutve, zato se lahko na različnih spletnih straneh, kjer objavljajo takšne in drugačne ponudbe, pohvalijo z porastom naročil med epidemijo. Tako smo na eni od njih zasledili zanimivo ponudbo spodnjega perila. Janez tako prodaja žensko spodnje perilo. Kot dodaja, je perilo novo, cena pa je menda ugodna.

