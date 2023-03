Potniki se poslavljajo od mačka Hectorja

Vrsto let je pozdravljal in razveseljeval potnike na železniški postaji v Redruthu v Cornwallu na Otoku, pred dnevi pa je javnost doletela žalostna novica, da se je Hector zaradi srčnega obolenja poslovil. Maček, ki se je udomačil ob blagajni za vozovnice, redno pa se je sprehajal po peronih in tako postal prava ikona postaje, je pri 14 letih poginil, so zapisali na njegovem profilu na facebooku, kjer so ga spremljali tisoči.

Maskota postaje

Kot je pojasnil veterinar, je Hector vse življenje trpel zaradi šibkega srca, ki se je nazadnje vdalo, kljub temu pa maček nikoli ni kazal bolečine ali trpljenja; s stoično in odločno držo je nasmejal mnoge, njegov pozdrav dobrodošlice na postaji ali slovo ob začetku potovanja sta jim polepšala dan. Zanj je več kot desetletje skrbelo ljubeče osebje postaje Redruth, ob njegovem bivališču so postavili šparovček, ki so ga mimoidoči vestno polnili z bankovci in kovanci – z denarjem so Hectorju zagotovili prehrano in veterinarsko oskrbo.

14 let je bil star.

Na postaji se zdaj mnogi s cvetjem, ki ga polagajo ob fotografijo prikupne mačke, poslavljajo od sivo-belega Hectorja ter obujajo spomine na druženje s prijazno maskoto postaje; žival je bila vesela pozornosti in cartanja, brez zadržkov se je pogrela v naročju, najraje pa je seveda imela priboljške, ki so jih redno prinašali vsakodnevni potniki. Mnogi se mu zahvaljujejo, da jim je olajšal odhod v službo ali polepšal prihod domov, številni se spominjajo njegovega dremeža na kateri od klopi v čakalnici, celo sredi največjega vrveža in hrupa, ali pa kar sredi perona, mimo katerega so švigali vlaki.

Pri potniški blagajni ga je vedno čakalo udobno ležišče.

»Naravnost žalostno je, da ga ne bomo več srečevali,« je zapis enega od uporabnikov, ki je mačka pozdravil vsak dan. »Osebju železniške postaje Redruth izrekamo sožalje, pogrešali bomo prijatelja Hectorja,« so se oglasili tudi policisti, ki varujejo poslopje.