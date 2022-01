Postrežba v le 13,5 sekunde

Od naročila do prihoda hrane na mizo mine tako malo časa, da gostje, ki ne poznajo slovesa restavracije, kar onemijo. Karne Garibaldi je sicer v mehiški Guadalajari prava znamenitost, saj so že vse od leta 1996 preprosto najhitrejši in nepremagljivi.

Carne en su jugo je njihova specialiteta že pol stoletja. FOTO: Fabian Montano/Getty Images

Pred četrt stoletja so se namreč zapisali v Guinnessovo knjigo, potem ko so gostu prinesli naročeno v le 13,5 sekunde, rekord pa so od takrat večkrat potrdili.

Odlično sodelovanje

»Začelo se je kot igra med natakarji, ki so tekmovali, kdo najhitreje streže,« pojasnjuje zdajšnji vodja verige šestih mehiških restavracij Daniel Flores. »Izkazalo se je, da morajo v tekmi sodelovati vsi, celotna ekipa, od kuharjev, njihovih pomočnikov do natakarjev. Sčasoma so se tako izurili, da smo se pozanimali o uradnem rekordu in povabili Guinnessove ocenjevalce na večerjo.«

Tradicionalne mehiške jedi zahtevajo večurno, počasno kuhanje, zato so dobrote pripravljene že pred odprtjem restavracije. Preostanejo torej odmerjanje obrokov, priprava krožnikov in izjemna hitrost natakarja, ki mora zelo vroče krožnike tudi spretno prinesti do mize in kljub hitenju elegantno postaviti pred goste.

Gostje nikoli dolgo ne čakajo lačni.

Da bi to dosegli v manj kot 15 sekundah, je potrebne zelo veliko vaje, pojasnjujejo v restavraciji, ki ostaja nepremagana že več kot dve desetletji, njena specialiteta pa vse od odprtja prve restavracije 1970. ostaja znamenita mesna enolončnica, carne en su jugo. »Naš rekord temelji na dobrem sodelovanju,« je prepričano osebje, ponosno na rekord.

No, treba je poudariti, da ne postrežejo vsakega obroka v rekordnem času, to običajno storijo le občasno, ob posebnih večerih ali dogodkih, vsekakor pa gostom ni treba čakati lačnim nikoli več kot minuto. Si pa rekord prizadevajo podreti številne druge restavracije po svetu, a za zdaj zaman.