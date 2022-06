Poštar dve leti ni dostavljal pošte

Ne le da svojega dela ni opravljal, še prav malo mar mu je bilo, ali bo za to kdo izvedel. Nekdanji poštar je nedavno prodal svojo hišo, v njej pa pustil dokaze o neopravljenem delu. Točneje, o nevestnem ravnanju s pošiljkami, saj se je izkazalo, da kar dve leti pošte določenim naslovnikom tako rekoč ni dostavljal.

Pisma, računi in druge pošiljke izhajajo iz obdobja izpred desetih let, točneje iz 2012 in 2013, shranjeni pa so bili v več vrečah za smeti v hiši v španskem mestecu Biar blizu Alicanteja. Nepremičnino je poštar pred časom sklenil prodati, nov lastnik pa se jo je pred vselitvijo namenil obnoviti. Zdaj 62-letnega možakarja je opomnil, naj iz hiše odnese svojo preostalo lastnino oziroma polne vreče, a se nekdanji lastnik ni odzival na njegova opozorila, zato se je skupaj z delavci pospravljanja lotil sam. In onemel. Vreče so bile namreč polne nedostavljene pošte, skupaj okoli 20.000 ovojnic, prav vsa pa je bila namenjena v isto četrt Alicanteja. Policija je takoj sprožila preiskavo in ugotovila, da je poštar ravno zaradi malomarno opravljenega dela in po številnih pritožbah leta 2013 ostal brez službe, a da je zadeva tako obsežna, še njegov delodajalec ni vedel.

V vrečah ni bilo paketov in priporočenih pisem, saj dostava teh zahteva izpolnjevanje obrazcev, sledenje večjim in pomembnejšim pošiljkam je pač enostavnejše, pojasnjujejo na pošti. Zakaj se je možakarju zameril točno določen predel Alicanteja, ki ga je tako prikrajšal predvsem za pisma in položnice, še ni znano. Nevestnega poštarja so pridržali in mu očitali neodgovorno ravnanje z uradnimi dokumenti, pošto pa je kot dokazno gradivo prevzelo sodišče. O dokončni usodi pošiljk bodo odločili v kratkem.