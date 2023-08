Posnetki mame in sina na plaži zakurili družabna omrežja: je normalno to, kar počneta?

Uporabnica tiktoka, znana kot Mama Sinjorina, je zaradi svojih objav na priljubljenem omrežju poskrbela za veliko razburjenja. Ljudje so namreč ogorčeni nad njenimi posnetki s sinom in bližino, ki vlada med njima.

Sledilce najbolj zmotil video z morja

Ogenj v strehi je v prvi vrsti zanetil posnetek z morja, v katerem je Srbkinja pokazala svoje navdušenje nad srečanjem s sinom, ki sicer živi v Ameriki. V njem je poudarila, da je trenutno najsrečnejša ženska, saj čas preživlja s svojim otrokom in poskuša nadoknaditi trenutke ločitve. A uporabniki družabnih omrežij menijo, da je šla s svojim početjem predaleč. »Lepo je imeti dober odnos s svojimi, vendar ne tako intimen. Hvala.«, »Oh ljudje, to je preveč bolno zame«, »Razumem, da pogrešaš svojega otroka in razumljivo je, da se ga ne moreš nagledati. Toda zakaj, zakaj mora biti vsaka, še tako intimna stvar objavljena na družbenih omrežjih? Čigavo pozornost iščeš? In zakaj?«, so le nekateri izmed komentarjev, ki so se usuli pod objavo.

Našli so se pa tudi tisti, ki so ji stopili v bran: »Pa kaj? Ali še sploh obstaja kaj, kar vas ne bom zmotilo? Poberite se iz življenj drugih ljudi.«, »Kaj je bolno? Kar vidiš s svojimi očmi, ali kar si razlaga tvoja domišljija?« so zapisali.

Temu je sledil še posnetek, kako sina spakira za morje, kar je povzročilo dodatno jezo. »Je invalid? Neumen? Nesposoben?«, »Knjižni primer Ojdipovega kompleksa«, »In potem so nesposobni za življenje«, je le nekaj komentarjev razburjenih uporabnikov, nato pa je eden izmed njih objavil fotografijo, kjer se po njegovem mnenju še dodatno pokaže, kako neprimerno tesne odnose imata.

Mama Sinjorina je sicer vsestranska ženska, pri 14 letih je bila srbska prvakinja v plavanju v disciplinah hrbtno in kravl, doktorirala je na Oxfordu, doma pa vozi traktor in skrbi za vrt. S sledilci tako brez težav deli, kako na primer okopava krompir. Njene vsebine na tiktoku so raznovrstne: od raziskovanja nočnega življenja v mestih, obiskov plaž, do striženja, treningov pa tudi študijskih nasvetov, modnih kombinacij, receptov, ipd.