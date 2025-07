Posnetek iz priljubljenega letovišča obšel svet in razkril sramoto ob bazenu (VIDEO)

Čeprav številne kopalce na naši in hrvaški obali moti »rezervacija« mest na plaži z brisačami in ležalniki, ki zavzamejo velik del plaže, prizorov, kot jih vidimo v tem viralnem posnetku, pri nas še nismo imeli priložnosti videti.

Prizori iz španskega Benidorma so zgrozili gledalce, za ves kaos pa so krivi ležalniki ob bazenu.

Posnetek prikazuje turiste, ki tekmujejo, kdo bo prej pritekel do ležalnikov in si zagotovil mesto ob bazenu. Vse se dogaja v hotelu Flamingo Oasis, priljubljenem španskem letovišču, kjer turisti očitno ne spijo, ampak že zgodaj zjutraj tečejo proti praznim ležalnikom takoj, ko se odprejo vrata do bazenskega prostora.

Kaos, ki ga nekateri imenujejo »vojna za ležalnike«, je že vrsto let običajen pojav po vsej Evropi, poroča Slobodna Dalmacija.

Video je delil uporabnik TikToka @lightworks89, komentarji pa so se kar usuli. »Tole je žalostno ...«. »Iskreno, kar precej sramotno.«, »V katerem svetu je to nekaj, v čemer bi morali uživati?!«.

