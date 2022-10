Posnetek dekleta, ki uniči poroko, zažgal splet: mnogi jo napadajo, oglasila se je nevesta (VIDEO)

Res je, da na porokah lahko pride do različnih nepredvidenih situacij, vendar je veliko težje, kadar so glavni krivci ljudje, ki so nam blizu.

FOTO: Alexandr_1958, Getty Images

Tako je splet preplavil posnetek dekleta Haley Skinner, ki je priznala, da je uničila poroko svoji prijateljici Mari Gregson Martinez.

Ogledate si lahko, kako Haley sama razreže poročno torto in kos položi na krožnik, čeprav je mladoporočenca in gosti sploh še niso videli.

»Jaz kot gostja na prijateljičini poroki! Zdaj vem, kakšno napako sem naredila. Sovražim se!« je ob tem zapisala. Video je seveda postal viralen, ogledalo si ga je več kot 25 milijonov ljudi.

Sledili so številni komentarji, veliko ljudi je njeno ravnanje obsojalo:

»Ne razumem, kako te nihče ni ustavil.«

»To me je razjezilo.«

»Ne bi se še naprej družil z osebo, ki bi mi to naredila.«

»To je čisto ljubosumje.«

Ni pa nihče pričakoval, da se bo oglasila tudi nevesta. Mari je komentirala, da je Haley oprostila kljub množici negativnih komentarjev. »Haley se je naučila poročnega bontona,« je zapisala in prejela na tisoče všečkov.