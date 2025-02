Posneli delovanje možganov v trenutku smrti: »Ugotovitve so nam lahko v tolažbo«

Življenje po smrti, pa kaj se dogaja z nami, ko umiramo, takšna in podobna vprašanja obremenjujejo človeka že tako rekoč od nekdaj. Obstajajo ljudje, ki so bili krajši ali daljši čas klinično mrtvi, in z zanimanjem poslušamo njihove zgodbe in izkušnje, ki se ena od druge precej razlikujejo.

Zdaj pa so zdravstveni delavci povsem po naključju posneli dejansko aktivnost možganov v trenutkih pred smrtjo in po njej. Reševalci so prihiteli na pomoč 87-letnemu moškemu z epileptičnim napadom in na glavo so mu namestili napravo za merjenje električne aktivnosti možganov.

Moški je nato izgubil zavest in kljub oživljanju umrl, naprava pa je posnela, kaj se je ves ta čas z njegovimi možgani dogajalo. Nevroznanstveniki so tako prišli do neverjetno dragocenega materiala – kar 900 sekund dolg posnetek možganskih valov v trenutku smrti. Izkazalo se je, da so bili možgani 87-letnika še vedno aktivni skoraj minuto po tem, ko je njegovo srce že nehalo biti, še posebej dejavna so bila središča za spomin, tako za ustvarjanje spomina kot za priklic preteklih spominov.

Pomirjujoča misel

Kot pravi Ajmal Zemmar z univerze v Louisvillu, se ugotovitev sklada s pripovedovanji tistih, ki so poročali, da se jim je, ko so veljali za klinično mrtve, »pred očmi odvrtelo življenje«: »Ker so bili deli možganov, ki so zadolženi za priklic spominov, aktivni še kar nekaj časa po tem, ko se je moškemu ustavilo srce, je zelo verjetno, da so možgani v tem času priklicali zadnji spomin na pomembne trenutke v njegovem življenju.«

Znanstveniki od tem ugibajo, ali gre morda za posebni mehanizem, ki nam želi olajšati »prehod na drugo stran«. »Če pogledamo z metafizične strani, se mi zdi zanimivo mišljenje, da so vsi ti mehanizmi, ta možganska aktivnost, ki je dejansko precej podobna aktivnosti med globokim spancem ali meditacijo, prisotni zato, da nam olajšajo smrt. Takšen prehod, s pomočjo še zadnjega spomina, se mi zdi veliko lažji in misel nanj bolj pomirjujoča, kot če bi se telo kar naenkrat ustavilo in to bi bilo to. Tudi z duhovnega vidika menim, da so nam lahko te nove ugotovitve v tolažbo,« še pravi Zemmar.