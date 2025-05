Poslušalci postali poskusni zajčki?! Pol leta poslušali radijsko voditeljico, ki sploh ne obstaja

Lani je avstralska radijska postaja CADA, ki oddaja v Sydneyju, predstavila novo voditeljico z imenom Thy in zanjo celo ustvarila novo oddajo z naslovom Delavniki s Thy. Ženska z mladostnim glasom je od ponedeljka do petka po štiri ure na dan vedno dobre volje napovedovala glasbo in vse je potekalo gladko.

A poslušalci so postali sumničavi in so začeli postavljati vprašanja o skrivnostni Thy. Že dejstvo, da mladenka ni imela priimka in življenjepisa, je bilo malce sumljivo, nekateri poslušalci pa so opazili, da so nekatere fraze, ki jih je uporabljala, vedno, kadar jih je izgovorila, zvenele enako. In teorije o njeni pravi identiteti so se začele širiti po internetu.

»Kakšen je njen priimek? Kdo je? Od kod prihaja? Ni biografije ali informacij o ženski, ki naj bi vodila oddajo,« je zapisala blogerka in podkasterica Stephanie Coombes iz Sydneyja. Analiza Thyjinega glasu je pokazala, da so nekatere fraze, kot je »old school« (stara šola), zvenele popolnoma enako, ko jih je izgovorila v več oddajah.

Vodja projektov pri avstralski radijski mreži ARN Fayed Tohme je zato priznal, da je skrivnostna radijska voditeljica pravzaprav programska oprema, ustvarjena z umetno inteligenco, ki jo je razvilo podjetje za kloniranje glasov ElevenLabs. »Brez mikrofona, brez studia, samo strojna koda in vibracije,« je Tohme zapisal na poslovnem družbenem omrežju LinkedIn v objavi, ki je bila pozneje izbrisana. »Eksperiment ARN in ElevenLabs, ki premika meje tega, kaj 'radio v živo' sploh pomeni.«

Avstralija trenutno nima zakonov, ki bi radijskim postajam prepovedovali uporabo vsebin, ustvarjenih z umetno inteligenco, vendar je ARN naletela na ostre kritike, ker ni razkrila uporabe umetne inteligence in je poslušalce zavajala v prepričanju, da je Thy resnična oseba. Radijska mreža je izdala izjavo, v kateri je priznala testiranje umetne inteligence, hkrati pa pomirila poslušalstvo, da v bližnji prihodnosti ne namerava zamenjati človeških voditeljev.

»To je področje, ki ga raziskujejo radiotelevizijske hiše po vsem svetu, in čeprav je poskus pripeljal do zanimivih ugotovitev, je tudi potrdil edinstveno vrednost, ki jo imajo prave osebnosti pri ustvarjanju resnično prepričljivih vsebin,« so zapisali pri ARN.

Po svetu se pojavlja vedno več opozoril, da bi bilo treba zakonsko urediti področje uporabe umetne inteligence v medijih, preden ta postane še bolj neopazna. Avstralski poslušalci so potrebovali pol leta, da so ugotovili, da jim glasbo napoveduje UI.