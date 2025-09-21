Poskusil 182 drog – najhujši trip mu je povzročila začimba iz vsake kuhinje!

Dominic Milton Trott spada med redke ljudi na svetu, ki imajo več praktičnih izkušenj z drogami kot skoraj kdorkoli drug. Poskusil je kar 182 različnih substanc.

Vse izkušnje je zapisal v knjigi The Drug Users Bible, saj meni, da ljudi ne moreš ustaviti, če se odločijo za droge – lahko pa jih usmeriš v varnejšo smer. Trott verjame, da jasne informacije o učinkih drog zmanjšajo škodo, ki nastane, ko se ljudje drog lotijo brez znanja. Kot je povedal za UNILAD: »Izobraževanje rešuje življenja.«

Poudaril je, da se nikoli ne bo dotaknil fentanila, ker je »prekleto nevaren«. Pravi, da je prav, da se ga ljudje bojijo, saj lahko smrt povzroči že droben odmerek.

Trott je doživel nekaj slabih »tripov«. Poskusil je tudi pijačo z imenom bhang lassi, ki je v vse vnesla zlovešč občutek, ga naredila paranoičnega in ga prisilila, da je panično zbežal v hotelsko sobo.

Kljub temu je svoj »najhujši trip« doživel z nečim povsem legalnim – z muškatnim oreščkom.

Ko je bil mlajši, je v knjigi o legalnih drogah prebral, da ga je mogoče uporabiti kot omamo, in ga želel preizkusiti. Sprva ni čutil ničesar, ker ni vedel, da začne učinkovati šele po nekaj urah. Ko so se učinki sprožili, se je začela prava nočna mora.

Bolan je bil kar cel teden

Učinkovati je začel čez nekaj ur. FOTO: Getty Images

Trott se spominja: »Okrog osme ure zvečer sem ga zaužil, potem pa sem bil razočaran, ker sem mislil: ‘Danes ne bom nič zadet.’ Zato sem šel spat. Okrog druge ali tretje zjutraj sem se zbudil, glava se mi je vrtela, bil sem omotičen in sem moral na stranišče. Vstal sem, pa nisem mogel stati. Dobesedno sem se plazil, tla so se zibala. Nisem mogel urinirati. Komaj sem se privlekel nazaj. Naslednji dan sem imel še vedno glavobol in bolečine v želodcu. Na delo nisem mogel vse do ponedeljka. Bil sem bolan cel teden. To je strup.«

Izkušnja z muškatnim oreščkom ga je tako pretresla, da ga je odvrnila od drog za nekaj časa in ga naredila zelo previdnega pri tovrstnem raziskovanju, poroča ladbible.com.

Preberite še: