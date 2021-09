Poskočni poštarji so prava atrakcija (VIDEO)

Kdaj tudi čofnejo v vodo

Vsaka sekunda je dragocena.

Dostavljalci se vsak dan spopadajo z različnimi izzivi, ovirami in tudi tveganji, no, ta poklic pa ima v ameriški zvezni državi Wisconsin že kar malce adrenalinski prizvok. Ob tamkajšnjem jezeru Geneva namreč le redki ustrezajo profilu poštarja, ki mora biti mlad, spreten, odziven in v dobri telesni pripravljenosti. Ter poskočen.Prebivalstvu, ki živi ob bregu velikega jezera, namreč pošiljke dostavljajo s poštno ladjo. In ker bi bili ustavljanje in pristajanje ob vsakem pomolu, okoli 60 jih je, povsem zamudni – se plovilo preprosto ne ustavi. Poštar mora zato med plovbo skočiti z ladje, steči do nabiralnika na pomolu in skočiti nazaj na premikajoče se plovilo, kar je za večino ljudi zelo težko izvedljivo. Celo nemogoče. No, za peščico najbolj izurjenih in najpogumnejših pa je to vsakodnevni izziv, med mladimi je celo zelo priljubljeno poletno delo, ki v toplih mesecih pritegne kopico občudovalcev. Vsaka poštna ladja lahko na krov za dodaten zaslužek sprejme še 160 turistov, ki z gladine občudujejo poskočne junake in jih bodrijo ter seveda snemajo med podvigom, ki pa se kdaj tudi izjalovi. Vsak poštar namreč vsak dan opravi najmanj 45 skokov, najmanj enkrat na sezono pa tudi čofne v vodo in potem službo nadaljuje moker, poročajo ameriški mediji. Nekateri naslovniki so pravi izziv, saj so njihovi nabiralniki na drugem koncu pomola, kar poštarjem, med katerimi so tako mladenke kot mladeniči, seveda pošteno oteži delo, saj jim podaljša pot. Pri njihovem poklicu, ki ga od leta 1974 opravljajo tudi ženske, je namreč pomemben vsak centimeter, poudarjajo.Dostava pošte z ladjo je več kot sto let stara tradicija, ki jo ob jezeru v Wisconsinu obožuje tudi lokalno prebivalstvo in se ji kljub drugim možnostim, ki bi bile tako časovno kot stroškovno ugodnejše, ne želi odpovedati. In dokler bo na voljo dovolj poskočnih kandidatov, o drugi obliki dostave ne bodo niti razmišljali.