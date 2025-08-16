Poseben tretma za 300-kilogramskega zapornika

Pomanjkanje zdravnikov in dolge čakalne vrste za preglede so težave, ki pestijo tudi številne Avstrijce. Zdaj pa je veliko javno ogorčenje povzročil zapornik, ki za svojo oskrbo porablja ogromne vsote javnega denarja. 29-letni zapornik, ki tehta skoraj 300 kilogramov, ima mesečne stroške v višini kar 55 tisoč evrov.

Ker okvir postelje v največjem avstrijskem zaporu ne more prenesti njegove teže, so osumljenca, ki čaka na sojenje zaradi suma trgovine z drogami, pred kratkim po sodnem nalogu premestili v drug zapor. Tam so mu dodelili posebej varjeno, ojačano posteljo. Poleg tega zanj 24 ur na dan skrbijo medicinske sestre zunanjega podjetja. Stroški njegove oskrbe znašajo približno 1800 evrov na dan. Za primerjavo – povprečen avstrijski zapornik ima dnevne stroške okoli 180 evrov na dan.

Raje v dom za ostarele

Mnogi pazniki se sprašujejo, zakaj 300-kilogramskega »posebnega pacienta« ne namestijo v dom za ostarele. To bi bilo verjetno precej ceneje, še posebno glede na to, da moški, tudi če bi bil obsojen, verjetno ni zdravstveno sposoben prestajati zaporne kazni.

Tiskovni predstavnik avstrijske svobodnjaške stranke FPÖ Christian Lausch je ostro kritiziral zapravljanje davkoplačevalskega denarja. FOTO: Wikipedia

Tiskovni predstavnik avstrijske svobodnjaške stranke FPÖ Christian Lausch je ostro kritiziral zapravljanje davkoplačevalskega denarja. »Preprosto noro – medtem ko se varčuje pri zdravju občanov, ki plačujejo davke,« je povedal za Kronen Zeitung.