Poroka pod morsko gladino

Treniral je tudi duhovnik

Svatba se je nadaljevala na kopnem. FOTO: Anitha Devi/Getty Images

45 minut je trajal obred.

Tradicionalno je lahko tudi nadvse izvirno, dokazuje indijski par, ki je usodni da dahnil slabih 20 metrov pod morsko gladino. Hindujska svatba z drznim pridihom, pojasnjujetain, ki sta veselega dne vstala ob zori in pohitela proti laguni v mestu Neelankarai, pražnje napravljena.A ne prvič, kajti obred sta poskušala opraviti več dni zapovrstjo, a jima potopa niso omogočali neugodno plimovanje in močni tokovi. Do srečnega jutra, ko se je za zaljubljenca vse skupaj sestavilo v čudovito sliko. Na obali sta si še zadnjič pogledala v oči kot zaročenca, potem pa v elegantni opravi, ona v rdečem sariju, on pa v elegantnih hlačah in srajci, skočila v vodo: razkošja nista zamenjala s potapljaško obleko, ampak sta se do načrtovane globine potopila v slovesni podobi, seveda z ustrezno opremo.Potop ni bil njun prvi, za veliki dan sta se pripravljala več mesecev, z njima pa tudi duhovnik; naj pristavimo, da je ženin, sicer programski inženir, izkušen potapljač, ki je za podvig izuril tako nevesto kot duhovnika, nad odločitvijo, da si večno zvestobo izrečeta pod morsko gladino, pa je bila navdušena tudi njuna družina. Nevesta je bila sprva nekoliko negotova, a je po prvih potopih v bazenu pridobila samozavest in se tudi sama ogrela za podvodno poroko.»Več mesecev sem se pripravljala, najprej v bazenu, potem v morju. Ko sem dosegla takšno globino, sem prvič v življenju videla nekatere vrste rib, to je bila nepopisna izkušnja,« pripoveduje s kančkom olajšanja, da je obred potekal uspešno. Bala se je namreč potopa v sariju, saj sta do veselega dne trenirala le v potapljaških oblekah, a je šlo vse kot po maslu, romantični dogodek pa je posnel eden od osmih potapljačev, ki so skrbeli za varnost.Obred, ki je bil prva indijska poroka pod vodo, je trajal 45 minut, in ko sta kot mladoporočenca splavala na površje, so ju tam vzhičeni pričakali svatje in jima čestitali tako za pogum kot za skok v globoko morje, pardon, zakon. In za plemenito potezo obenem: zaljubljenca sta namreč s podvodno poroko želela opozoriti na pomen varovanja okolja in onesnaženje oceanov.