Porodni oddelek na letalu

Povsem razumljivo jo je zgrabila panika, ko so jo med oblaki zajeli nenadni močni krči, popadki, saj sploh ni vedela, da je noseča! A bila je že v 30. tednu, ob njej pa se je v nekaj trenutkih znašla sanjska medicinska ekipa:je nemudoma priskočil na pomoč zdravnik, specialist družinske medicine, sledile pa so mu kar tri medicinske sestre z neonatalnega oddelka intenzivne nege!Da se je na poletu od Salt Lake Cityja v Utahu do Honoluluja na Havajih zbrala tako vrhunska zdravstvena ekipa, je bil za Lavinio naravnost sanjski razplet, pripoveduje novopečena mamica, ki je bila konec aprila na poti na počitnice s prijateljico. Ko je pilot naznanil medicinsko stisko na krovu in zaprosil za pomoč potnike z ustreznim znanjem, si še pomisliti ni upal, da se bo mlada ženska znašla v tako strokovnih rokah; olajšan je lahko nadaljeval polet, četverica pa je poskrbela za porodnico, kakor da bi imela na voljo vso razpoložljivo opremo.Zdravnik s Havajevter medicinske sestreiniz Kansasa so brez težav poprijeli za delo: v kotičku, ki so ga na hitro pripravili za porod, so odlično oskrbeli tako mamico kot dečka, ki je na svet prijokal brez zapletov. Izurjene sestre so popkovino zvezale kar z vezalko, z ročnimi urami so nedonošenčku izmenjaje merile srčni utrip, zlata vredna je bila tudi oprema za prvo pomoč letalske družbe Delta Airlines. Dečku so ohranjale telesno toploto s plastenkami tople vode in odejami.Otroškemu joku na krovu sta seveda sledili ploskanje in navdušenje potnikov, mamico in sinčka pa je na letališču ob pristanku pričakala reševalna ekipa, ki ju je nemudoma prepeljala v bolnišnico.Tam so lahko le še potrdili, da je ekipa na letalu opravila vrhunsko delo ter da sta mati in maliodličnega zdravja. Medicinske sestre, ki so ju že razveselile z obiskom, pa je ganjena Lavinia označila kar za dečkove tete.