Poročna katastrofa: nevesta omedlela, bruhala, nato so ji pokakali obleko

»V bolezni in zdravju,« pravijo. Ali poročne zaobljube držijo, se je očitno odločila preveriti tudi nevesta, ki je na svoj poročni dan doživela pravo katastrofo. V viralnem posnetku na tiktoku, ki je zbral že več kot 6,7 milijona ogledov, Hollee Lynnea-Kolenda Darnell stiska moža za roke in mu želi povedati, da se ne počuti preveč dobro. Za kratek čas omedli in mu pade v naročje. Kasneje se kameri umakne, saj mora bruhati. »Neprestano sem poskušala svojemu možu povedati, da se ne počutim dobro, in mislil je, da se šalim. Takoj za tem, ko sem bruhala, se mi je nečak pokakal na obleko,« je zapisala. »Ko sem stekla do ograje paviljona, mi je sestra prinesla ročni ventilator in ga držala proti meni. Takrat je moj novorojeni nečak začel kakati. Šlo je po njegovih nogah, po rokah moje sestre, na koncu na mojo obleko,« je pojasnila Hollee.

Hollee na svoj poročni dan. FOTO: Tiktok (@hollinator1424)

Hollee je v naslednjem videu razložila, da je bila »super dehidrirana, saj ves dan ni nič pila ali jedla«, pa tudi vročina na Floridi je naredila svoje. Dodala je, da je po mnenju zdravnika nagnjena k onesveščanju zaradi nizkega krvnega tlaka in manka železa.



No, to pa je zgodba, ki jo bo nekega dne želela povedati svojim vnukom. Se strinjate? Video poročne prigode najdete tukaj.