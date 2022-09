Pornese tekmujejo v podiranju bizarnega rekorda: na pomoč so morali priskočiti zdravniki

Pornese so odločene, da bodo na svoji karieri pustile poseben pečat in za to so pripravljene tvegati tudi svoje zdravje. Tokrat skušajo podreti rekord Američanke Summer Knight, ki je v 14 urah zadovoljila 249 moških. A žal ima to svojo ceno, kar je na svoji koži še najbolj izkusila pornesa Lyra Law. Namreč, odločila se je dokazati, da lahko oralno zadovolji 250 moških zapored, a so morali pri številki 150 posredovati zdravniki – Lyra se je od napora skoraj zgrudila. Ali bo še poskušala, ni znano.

Drugi bizarni rekordi v industriji filmov za odrasle

Lisi Sparks je uspelo skupinsko spolno občevati s kar 919 moškimi hkrati. Vse skupaj je trajalo nekaj ur, rekord pa je bil postavljen leta 2004 v poljski prestolnici Varšavi. V moški kategoriji je ameriški porno igralec Jon Dough za potrebe filma Najsrečnejši človek na svetu v treh dneh spolno zadovoljil 101 žensko. Največ pornografskih filmov je posnela ameriška pornesa Sharon Kane – 1023 pred kamero in 31 kot režiserka.