Popraviti je želela prsa, zbudila pa se je z zadnjico Kim Kardashian (VIDEO)

Ruska psihologinjaje dolga leta razmišljala o estetski operaciji in o tem, da bi si nekoliko polepšala oprsje. Namesto lepega in bujnega dekolteja pa je dobila nekaj povsem drugega. Upadle in povešene prsi in ogromno zadnjico.Njena kalvarija se je začela pred sedmimi leti, ko ji je njen lepotni kirurg predlagal, da odstrani silikonske vsadke, ki so začeli povzročati težave in namesto vsadkov prsi napolnijo z njeno maščobo. Ker je kirurgu zaupala, je pristala na poseg, a ko je prišla na operacijo, je sledil šok, saj je ni operiral on, temveč njegov kolega, ki ga do takrat ni poznala. Po pogovoru z njim je vseeno privolila v poseg. Dogovorila sta se tudi, da bo višek maščobe vbrizgal v njeno zadnjico, a ko se je prebudila po peturni operaciji, je bila šokirana. »Po posegu imam povešeno in neskladno oprsje. Sem tudi travmatizirana. Izgubila sem vse, posel, družino in ne morem spati v isti sobi kot soprog,« je dejala mama treh otrok.»Ko sem videla svoje oprsje, me je spreletel srh. Kako bom živela s tem, sem se spraševala. Zmrazilo me je. Ko pa sem videla zadnjico, sem bila v popolnem šoku. Tega si res nisem želela,« je dejala.Pri njenih 55 kilogramih so ji odstranili dva litra maščobe iz različnih delov telesa in jo v večjem delu vbrizgali v zadnjico. Ko so jo videli zdravniki v Moskvi, so bili šokirani. Celo njen mož, ki je zdravnik, je zgrožen. »Mož me ne upa objeti,« je dejala in dodala, da je potem ko je objavila svojo zgodbo na spletu, morala na sodišče, saj jo je zdravnik, ki jo je operiral tožil, a je tožbo izgubil.»Videti je, kot da imam trebuh razdeljen na dva dela. Prsi so povešene, nepravilnih oblik in popolnoma izkrivljene. To je prava nočna mora. A moja zadnjica je še bolj grozna,« je dejala.