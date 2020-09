Pomorščaki ne morejo verjeti: nasilno obnašanje kitov ubijalcev (VIDEO)

Zadnja dva meseca so pomorščaki ob španski in portugalski obali večkrat opozorili, da se dogajajo napadi na njihove ladje. Pa ne gusarjev, temveč ork. Dve ladji sta tako ostali brez krmila, najmanj en član posadke je poškodovan, prav tako še nekaj ladij. Zadnji tak incident se je zgodil v petek, piše The Guardian.Orka se je v ladjo zaletela najmanj 15-krat, je povedal direktor podjetja Halyon Yachts. Ladjo so morali odvleči v pristanišče, da jo bodo popravili. Približno isti čas so se pojavila opozorila tudi nekaj milj bolj južno, ko je ladja, ki je plula pod francosko zastavo, sporočila obalni straži, da jo napada orka. Obstaja še več podobnih pričevanj. O tem priča tudi posnetek The Guardiana, ki si ga lahko ogledate tukaj je na svoji motorni jadrnici slišal močan udarec, potem se je krmilo začelo obračati z neverjetno močjo in ga sam ni več mogel obvladati. Na delu so bile orke, ki so ladjo obrnile za 180 stopinj, nato pa jo porivale še kakšnih 15 minut.Znanstveniki, ki jih preučujejo, pravijo, da jih na območju Gibraltarja ni ravno veliko, a da gre za sila intelektualne živali. Te rade komunicirajo in plujejo ob ladjah, redko pa se obnašajo tako nasilno. Biolog pa pravi, da orke v tem času po navadi ob obali lovijo tune.