Policisti ostali brez besed! Rakun na voznikovem sedežu kadil trde droge (FOTO)

Redna prometna kontrola v ameriškem mestu Springfield v Ohiu je postala precej nenavadna, ko so policisti v avtomobilu 55-letne Victorije Vidal poleg droge našli še njenega hišnega rakuna Chewyja, ki je — s stekleno metapfetaminovo pipo v ustih — sedel kar na voznikovem sedežu.

Policist Austin Branham je voznico ustavil zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in aktivnega naloga za aretacijo. Medtem ko je izvajal aretacijo, je njegova telesna kamera ujela trenutek, ko se je rakun povzpel na voznikov sedež in začel »igrati« z drogo.

»Rakun ima njeno met-pipo. Igra se z njo ... Pravkar poskuša kaditi,« je policist slišati, kako se smeji v posnetku. Ko mu je pipo vzel iz rok, je dodal: »Dovolj je bilo zabave.«

Našli večjo količino mamil

Policija je nato opravila podrobnejši pregled vozila in pri tem odkrila večjo količino metamfetamina, crack kokaina in tri že uporabljene steklene pipe. Vidal je bila aretirana in obtožena posedovanja prepovedanih drog, treh kaznivih dejanj v zvezi s posedovanjem pripomočkov za uživanje drog in vožnje brez vozniškega dovoljenja.

Ob tem so jo izročili tudi policiji v okrožju, kjer imajo odprt nalog za njeno aretacijo. Dodatne obtožbe v zvezi s posedovanjem bodo vložene po laboratorijski analizi, so sporočili iz policije.

Rakun ni bil poškodovan – in ima dokumente

Chewy, hišni ljubljenček Victorije Vidal, na srečo ni bil poškodovan. Policija je o dogodku obvestila pristojne organe, da preverijo, ali ima ženska ustrezna dovoljenja za takšnega ljubljenčka. Po poročanju lokalnih medijev je v Ohiu zakonito imeti rakuna, če ima lastnik ustrezno dovoljenje.

»Naši policisti so usposobljeni za nepričakovane situacije, a rakun z met-pipo? To je bilo prvič,« so še zapisali na policiji. »Zavezani smo varnosti skupnosti – ne glede na to, kakšna presenečenja nas doletijo.«