Policiste ujeli v nerodnih situacijah, želijo, da jih ne bi nikoli videli (VIDEO)

Zbirka posnetkov, ki vas bo nasmejala.
Fotografija: FOTO: Zaslonski posnetek Youtube
FOTO: Zaslonski posnetek Youtube

M. U.
31.08.2025 ob 17:22
31.08.2025 ob 17:32
M. U.
31.08.2025 ob 17:22
31.08.2025 ob 17:32

Delo policistov je naporno, občasno tudi nevarno. In lahko se jim pripeti marsikaj. Na spletu se je tako znašla zbirka, ki popisuje policijske nezgode, ki so nasmejale gledalce. Nekatere so bile posnete v trenutkih, ko so bili možje v modrem videti, kot da imajo dve levi roki. Zabeležili so tudi nepričakovane situacije, v katerih niso imeli časa, da bi se z njimi spopadli na pravi način.

Spodaj si poglejte, kaj vse se jim je pripetilo ...

