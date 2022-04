Policijski fiat ima novega lastnika (FOTO)

Dandanes bi bil mnogo prepočasen za lov na nepridiprave, prav tako ne vzbuja več strahospoštovanja kakor nekoč, nedvomno pa žanje ugled in priteguje pozornost. Fiat 500 iz leta 1970, ki je po italijanskih ulicah nekoč prevažal mogočne karabinjerje, je na spletni dražbi na platformi Collecting Cars dobil novega lastnika.

S strešnim oknom

Tam je več dni pritegoval številne radovedne poglede premožnih zbirateljev in pridno nabiral ponudbe, najboljša se je ustavila pri 9800 evrih, so zadovoljni pristojni za prodajo, ki poudarjajo, da avtomobil sicer s svojo največjo hitrostjo 96 kilometrov na uro ni bil ravno uren, je pa bil svojčas zaradi svoje skromne velikosti nedvomno zelo okreten in spreten v ozkih italijanskih ulicah in zato za karabinjerje nadvse uporaben; ne nazadnje ima strešno okno, skozi katero so lahko junaški policisti med pregonom streljali na bežeče zlikovce.

Tudi notranjost je odlično ohranjena.

Toda avtomobilska industrija je z bliskovitim razvojem tudi možem postave ponudila nove možnosti, zato je fiat 500 s svojimi 18 konjskimi močmi z leti obstal v garaži.

To pa ne pomeni, da pri zreli starosti 52 let ni več vozen in pripraven za cestne izzive. Temno moder avtomobil z opravljenimi slabimi 73.000 kilometri, rdečo črto ob strani in vplivnim napisom Carabinieri ter številko 112, na strehi pa s strah vzbujajočo in še vedno delujočo modro lučjo je tehnično brezhiben, potrebuje le malce nege in pozornosti, poudarjajo proizvajalci.

Bil je zelo spreten med pregonom v ozkih ulicah.

Priljubljeni cinquecento je nedavno opravil veliki servis, namestili so mu tudi nove pnevmatike, njegova slabost je le nekaj drobnih prask, a jih ne bo težko odpraviti. Nepridipravov sicer verjetno ne bo več preganjal, bo pa novemu lastniku nedvomno ponudil obilo zabave.