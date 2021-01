Policija pridržala znanega teoretika zarot: to je rekel o potresih in cepivih

Kaj je objavljal o potresih?

Kaj meni o cepivih?

Znanega hrvaškega teoretika zarot(60) so policisti pridržali zaradi širjenja panike v času, ko se Hrvaška ubada z eno od največjih katastrof v svoji zgodovin. O tem piše srbski Blic. Od 28. do 31. decembra je po, kot je navedeno v policijskem poročilu, po spletnih omrežjih vztrajno objavljal lažne in vznemirjujoče novice in vsebine o potresih. »Objavljal je, kdaj se bodo naslednje leto in v katerih hrvaških mestih zgodili potresi in napovedoval nove posnetke. Osumljenemu 60-letniku smo začasno zasegli predmete, ki jih povezujemo s prekrškom (računalnik, kamera, mobilni telefon in drugo).«Novica o njegovi aretaciji bi bila verjetno spregledana, če se Kostelac ne bi z imenom in priimkom izpostavil na facebooku, da so pridržali prav njega. Pozneje je objavil, da so ga izpustili na prostost, a da so njegovi zaplenjeni predmeti ostali na policiji.Kostelac je seizmologom in drugim znanstvenikom očital, da prikrivajo resnico in da jo pozna le on. Sam meni, da potresi niso posledica premikajočih se tektonskih plošč, temveč je za potrese okrivil luno in druga nebesna telesa. Za svoje bizarne trditve kot domnevne dokaze dodaja svoje nepreverjene izračune in projekcije.Svojih predvidevanj o potresih ni objavil pred začetkom serij potresov na Hrvaškem, ampak šele, ko so se ti začeli, pa je nato nekatere posamične potrese označil, kot dokaze, da jih je predvidel.Kostelac menda meni, da je Zemlja ravna, da nas škropijo s kemijskimi sredstvi, da se virus zdravi z belilom ...Trdi, da so cepiva polna težkih kovin in celo prezgodaj rojenih človeških zarodkov, za kar pa nima dokaza. A vse to ga ne ustavi pred objavljanjem na spletu. Njegovim teorijam ni videti konca, za vse pa so krivi judje in tisti, ki ne mislijo enako kot on, in jih obtožuje, da vladajo iz ozadja.