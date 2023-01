Poleti nezemljanov grožnja za Američane, Pentagon odprl poseben urad

ZDA so doslej uradno zbrale 510 poročil o neznanih letečih predmetih (NLP), od katerih jih veliko leti v občutljivem vojaškem zračnem prostoru. Čeprav ni dokazov o nezemljanih, ti poleti še vedno predstavljajo grožnjo, je vlada predsednika Joeja Bidna zapisala v povzetku svojega poročila o tej zadevi.

Tovrstne dogodke še vedno opažajo v zavarovanem ali občutljivem zračnem prostoru, kar sproža skrbi glede varnosti letenja ali dejavnosti nasprotnikov ZDA, je v poročilu za leto 2022 navedel urad nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti. Zaupni del poročila obravnava, koliko teh predmetov so opazili v bližini lokacij, kjer delujejo jedrske elektrarne ali je shranjeno jedrsko orožje.

Pentagon je lani odprl poseben urad, ki se osredotoča izključno na sprejemanje in analiziranje vseh poročil o neidentificiranih pojavih, od katerih so mnoge prijavili vojaški piloti. Urad sodeluje z obveščevalnimi agencijami pri nadaljnji oceni teh incidentov.

O 144 neznanih letečih predmetih so poročali že prej. Tako v starih kot novih primerih je bilo po analizi ugotovljeno, da ima večina pojavov značilnosti, ki jih ne gre zanemariti in bi jih lahko opredelili kot brezpilotne letalske sisteme ali balonom podobne predmete. Pristojni urad Pentagona naj bi vključeval tudi vse neidentificirane objekte, ki se gibljejo pod vodo, v zraku ali v vesolju in bi lahko predstavljali novo grožnjo.