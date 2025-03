Pokop v omari in svinjina v šopkih: poučite se o svinjskih pitah v ...

Če sorodniki na vaše rojstne dneve niso imeli posluha za vaše nenavadne muhe, je odlična priložnost za to – pogreb. Tako so najbrž razmišljali nekateri Britanci, ki so imeli za slovo od tega sveta precej nenavadne zahteve. Zavarovalnica SunLife je s pomočjo 100 britanskih pogrebnikov in 1500 Britancev, ki so minulem letu načrtovali pogreb, razkrila nekaj najbolj čudaških želja.

Zadnja želja trgovca s starinami je denimo bila, da bi ga pokopali v njegovi najljubši omari. Prav dosti po čudaštvu ni zaostajal niti možakar, ki si je zaželel, da bi pogrebcem na njegovem slovesu razdelili svinjske pite, skrite v šopke.

Navdušenec nad Vikingi je želel pogreb v njihovem slogu. FOTO: Jeff J Mitchell/Reuters

Voznik avtobusa je prosil, naj njegovo truplo prepeljejo v krematorij v prtljažniku njegovega delovnega vozila, nekdo drug se je želel na zadnji poti peljati na strehi minija.

Poslednje slovo

Moški, ki se je navduševal nad Vikingi, je želel, da ga v skladu z vikinškimi običaji pokopljejo s kruhom in sabljo, ljubitelj sadnih bombonov pa je naročil, naj vsak pogrebec dobi njegov priljubljeni bombon. Oboževalec serije Birminghamske tolpe je zahteval, naj imajo pogrebci obleke kot v nadaljevanki, profesionalni klovn pa je zapovedal klovnovska oblačila.

»Naše poročilo je pokazalo, da 54 odstotkov ljudi želi pogreb z osebnim elementom,« je povedal izvršni direktor SunLifa Mark Screeton. Dodal je, da je zares nenavadnih okoli 15 odstotkov pogrebov. V pogovorih s pogrebniki so ugotovili tudi, da število nenavadnih pogrebov iz leta v leto narašča, kar je voda na mlin novemu spletnemu orodju, ki ga je, hkrati z dognanji svoje mini raziskave, predstavilo podjetje SunLife. My Perfect Send-Off je namenjen vsem, ki bi radi natančno določili, kako naj bi bilo videti njihovo poslednje slovo.