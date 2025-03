Pokojni Popović pred leti obiskal Babo Vango: srhljivo, kaj mu je napovedala

Saša Popović je umrl v 71. letu starosti, po kratki, a težki bitki s hudo boleznijo. Njegova smrt je pretresla glasbeno sceno in javnost, a zanimivo je, da je Popović že pred leti razkril svojo nenavadno izkušnjo s slovito bolgarsko prerokinjo Babo Vango, ki mu je nekoč napovedala drugačno življenjsko pot in celo starost, pri kateri naj bi umrl.

V enem od svojih intervjujev je Popović razkril, da je imel priložnost srečati Vango, ko so imeli turnejo po Bolgariji. Obisk pri njej je organiziralo tamkajšnje Ministrstvo za kulturo, a preden je prišlo do srečanja, se je zgodilo nekaj nenavadnega.

»Večer pred srečanjem je k meni in Breni prišla neka ženska in nama prinesla po dve kocki sladkorja. Rekla je, naj ju zavijeva v prtiček in položiva pod blazino čez noč, zjutraj pa naj jih predava prerokinji. Tako sva tudi storila,« je pripovedoval Popović.

Ko ju je Baba Vanga sprejela, je nekaj trenutkov molčala, nato pa mu dejala: »Ne bom dvakratg ponovila, zato dobro poslušaj.«

Napovedala, da bo imel v rokah celotno glasbeno sceno

Vedela je, da ima 37 let, da mu je oče umrl v prometni nesreči in da njegova mati ne prižiga več sveče ob družinskem prazniku. »Napovedala je stvari, za katere sva bila prepričana, da se ne morejo zgoditi – recimo, da bo skupina 'Slatki greh' razpadla. Rekla mi je, da bom pri 47. ali 48. letu postal velik direktor in da bom imel v rokah celotno glasbeno sceno,« se je spominjal Popović.

Med srečanjem jo je vprašal tudi, kdaj se bo poročil, saj ga je ob vrnitvi s turneje čakala poroka. Vanga mu je odgovorila, da vsaj naslednjih šest let ne bo stopil v zakon.

Ena najmočnejših prerokb pa je bila povezana z njegovo smrtjo. »Zanimalo me je, koliko let bom živel. Odgovorila mi je: 'Umrl boš pri 86 letih. Ne boš umrl nasilne smrti, ne bo te doletela nesreča. Zaspal boš in se ne boš več zbudil.' Točno se spomnim njenih besed.«