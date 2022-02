Poklic strojevodje pritegnil 28.000 žensk

Ponudili so 30 delovnih mest, prijavilo pa se je skoraj 30.000 kandidatk! No, dobrih 28.000, a vendarle: v Savdski Arabiji se bodo lahko po novem za poklic strojevodje potegovale tudi ženske, zanimanje za takšno službo pa je šokiralo pristojne.

Polovica se je prebila v drugi krog

Delovno mesto, ki ga sicer ponuja španski prevoznik Renfe KSA, je nadvse privlačno, saj bodo izbranke po opravljenem strokovnem usposabljanju upravljale hitri vlak na železniški progi Meka–Medina. Jasno je torej, da si prebivalke kraljevine želijo raznolikega in vznemirljivega dela, do zdaj so jim bili namreč namenjeni zgolj poklici v izobraževanju in zdravstvu, oblasti pa si zadnja leta vendarle prizadevajo ublažiti spolno segregacijo. Od leta 2018 lahko tudi državljanke tako opravljajo vozniški izpit, novim priložnostim pa kar ni videti konca. Kandidatke, stare od 22 do 30 let, so nadvse zagrizene za poklic strojevodje, polovica prijavljenih je namreč že uspešno opravila prvi krog, ki je temeljil predvsem na jezikovnih preizkusih v angleščini in prek spleta, nova delovna mesta, ki jih spodbujajo tamkajšnje železnice in pristojno ministrstvo za promet, pa bodo po pričakovanjih zapolnile do konca letošnjega leta.

Veselijo se novih zaposlitvenih priložnosti. FOTO: Fs-stock/Getty Images

V kratkem se jih bo 14.000, ki se je prebilo v drugi krog, udeležilo razgovorov in opravilo še nekaj preizkusov, marca pa bo 30 srečnih izbrank začelo plačano izobraževanje in usposabljanje, ki bo trajalo slabih devet mesecev. Renfe KSA v Savdski Arabiji trenutno zaposluje 55 strojevodij, še 48 jih končuje usposabljanje, vsi pa so moškega spola, zato se pri prevozniku nadvse veselijo novih sodelavk.