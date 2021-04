Pokažemo vam enostavno rešitev, kako do izklesanega telesa (VIDEO)

Med epidemijo novega koronavirusa je marsikdo pridobil kakšen kilogram, dva, tri ... Ker so bile večino časa telovadnice in fitnesi zaprti ali pa odprti v omejenem obsegu, je bilo treba drugače poskrbeti za svoje zdravje in privlačen videz, še posebej ker se bliža poletje.Eno od bližnjic za moške, ki si želijo t. i. radiatorčke oziroma izklesane trebušne mišice, je možno kupiti kar na spletu. Ne gre za kakšne shujševalne tablete, ampak silikonsko 'obleko', ki je videti kot popolnoma izklesan zgornji del moškega telesa, za kakršnim so obračajo pogledi na plažah.Pomanjkljivost takšnih mišic je, da so precej drage. Na ebayu ali Amazonu se prodajajo od okoli 170 evrov navzgor. Za ta denar pa bi že dobili najmanj nekajmesečno članarino v fitnesu, je pa res, da je treba tam vložiti veliko več dela, da se pride do želenega rezultata.