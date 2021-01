Poje do 4000 kilokalorij na dan

Premaguje starejše

Njegov jedilnik je pretežno beljakovinski.

85

kilogramov tehta Kjuta.

Pri desetih letih tehta 85 kilogramov, kar je v večini sveta znak za zelo glasen preplah. A ne na Japonskem, kjer seklanjajo kot naslednjemu kralju suma. Deček, ki je šele na pragu najstništva, je v sumoborbah tako rekoč nepremagljiv, pod njim pokleknejo tudi šest let starejši tekmeci.Lani si je prislužil krono svetovnega prvaka v kategoriji do deset let, pokoril je vso konkurenco tako iz domovine kot tudi iz Ukrajine in Velike Britanije, od koder so prišli najnevarnejši nasprotniki. Njegov trener je kar njegov oče, ki pa ni do sina nič kaj prizanesljiv: pot do prvaka je mukotrpna, poudarja, zato mora Kjuta šestkrat na teden trdo trenirati, zahtevni režim pa vključuje tudi dvigovanje uteži, plavanje in tek.Večdisciplinarni trening mu pomaga razvijati spretnost in eksplozivnost, ne le moč, poudarja Tajsuke, ki nad sinovo športno kariero bdi že od vrtčevskih let. »Ampak nadarjenost za sumo je pokazal sam. Osnov ga nisem naučil jaz, nekako jih ima prirojene. Za šalo sem ga prijavil na turnir, kjer je brez težav zmagal, potem pa sva začela resno trenirati, ko sem ugotovil, da je pred njim bleščeča prihodnost,« pripoveduje oče, Kjuta, ki je sicer redkobeseden, raje se izraža s telesno močjo, pa skromno poudarja, da je najbolj zadovoljen, ko premaga starejše in bolj izkušene tekmece.Družina se je zaradi dečkove kariere preselila v Fukagavo v Tokiu, predel prestolnice, kjer se urijo najboljši sumoborci na svetu.Tam je Tajsuke sam vsak dan sinov nasprotnik, včasih je tako neusmiljen, da dečka spravi v jok in ob sapo. A to je edina pot do naslova prvaka, je prepričan trener, ki pa kljub temu skrbi tudi za njegovo socializacijo: vsak dan ima nekaj prostih ur za brezskrbno druženje s prijatelji, ki so mu ob zahtevnem režimu velika podpora. Kar nekaj časa pa mora nameniti tudi prehrani: povprečno na dan zaužije do 4000 kilokalorij, največ beljakovin, obožuje pa zrezke, zaupa.Kljub zajetni postavi pa je Kjuta še daleč od idealne: v naslednjih dveh letih mora pridobiti še dvajset kilogramov, da bo lahko še naprej pometal s tekmeci in napredoval, poroča Reuters.