Pogoltnil ga je kit grbavec, rešil se je le s poškodbicami

je na 10 metrih morske globine pogoltnil kit grbavec. »Nenadoma sem občutil, da me je nekaj potisnilo, nato pa sem bil v temi. Čutil sem, da se premikam in da kit stiska mišice v ustih,« je dejal po tej zares neobičajni izkušnji. Sprva je pomislil, da ga je ujel beli morski pes in da je z njim konec. Razmišljal je le o svojih dveh sinovih in smrti. Nato pa je ugotovil, da ne čuti zob in se je začel obračati in brcati. Kit je nelagodno migal z glavo, nato pa ga je po kakšnih 30 sekundah izpljunil. »Videl sem svetlobo, miganje kita in kar naenkrat sem bil zunaj.«Packardov prijatelj je videl, kako kit brizga vodo, pri tem pa je izpljunil Packarda.je prijatelja izvlekel iz vode in ga odpeljal v bolnišnico, kjer so ugotovili le manjšo poškodbo mehkega tkiva na nogi. Ta neverjetni pripetljaj se je zgodil v Provincetownu v ameriški zvezni državi Massachusetts.Strokovnjaki menijo, da je kit slučajno pogoltnil moškega, medtem ko je lovil svojo običajno hrano – kril (drobne rakce).