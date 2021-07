Poglejte, s kako velikim penisom se je zabaval v Dalmaciji (FOTO)

Morje in morske radosti. To so zapisali na facebook strani Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, ko so objavili nenavaden prizor iz morja nekje v Dalmaciji. Prizor, ki je mnoge nasmejal.



Gre za sliko mladeniča, ki uživa v morju v bližini ladje in se zabava z napihljivo vodno igračo v obliki penisa.





