Poglejte posnetek, ko je strela udarila v drevo (VIDEO)

Ameriška nacionalna meteorološka nacionalna meteorološka služba (NWS) je objavila videoposnetek, na katerem je ujeti trenutek udara strele v deblo drevesa, ki je v nekaj sekundah povsem zgorelo. Ostalo je le še pogorišče.NWS je videoposnetek objavil na facebooku, udar strele pa so posneli pred srednjo šolo Wautoma v Wisconsinu 8 aprila. »Preprosto nikoli ne veste, kdaj bo udarila strela,« so zapisali ob objavi posnetka in opozorili na njihov slogan: »Ko grom zabuči, ti se v dom zakleni«.