Hrvaško je šokiral posnetek komunalnih delavcev podjetja za vodooskrbo iz Zaprešića. Na njem sta mrtvo pijana delavca, ki padeta iz službenega kombija, medtem ko ju tretji snema. Tudi ta ni ravno trezen in se mu zdi zelo zabavna ugotovitev, da bi tako pijani lahko odšli po regres k direktorju.







Iz podjetja so medtem že sporočili, da takšno početje delavcev obsojajo, in so jih že odstranili z delovnega mesta.