Poglejte, kakšna je najbolj tetovirana mama na svetu (FOTO)

Tudi uradno si želi postati najbolj tetovirana mama na svetu, pravi pa, da je že zdaj videti kot smrkec. Valižanka Melissa Sloan je svoj obraz prekrila s tatuji. Na njeni bradi, licih in čelu so številni križi in podobe cvetja pa tudi nekaj drugih motivov. Mama dveh otrok ima na obrazu že dve plasti tatujev, prav zdaj pa končuje nanos tretje plasti. Prepričana je, da na svetu ni nikogar, ki bi bil tako močno tetoviran kot ona, zato se namerava potegovati za Guinnessov rekord.

Na teden si da narediti tri tatuje.

»Če še nimam največ tatujev na svetu, se bom tetovirala še naprej in na koncu jih bom imela!« je odločena 46-letnica. »Ponosna bom, to je moj cilj – dandanes se v knjigo rekordov ne uspe uvrstiti veliko ljudem, mar ne? Ko bom zaključila tetoviranje, bom poklicala na Guinnessovo knjigo rekordov.« Kot pravi, ve za dva človeka, ki sta se s tatuji uvrstila med svetovne rekorderje, da pa ima sama v primerjavi z njima več poslikav.

Vsak del moje kože bo pokrit.

»Moja mati je že umrla, a če bi bila še živa, bi bila name ponosna. Vedno mi je govorila, naj počnem tisto, kar me veseli. In tudi glede tetovaž bi me spodbujala,« ne dvomi. Na telo doda vsak teden tri nove tatuje. Da bi prihranila denar, ji mnoge med njimi nariše kar njen partner. »Odvisna sem od tatujev,« pravi in še, da se bo tetovirala še tudi pri sedemdesetih.

Hobi Melisso tudi nekaj stane. Tako denimo ne more dobiti službe niti, če tatuje na obrazu prekrije z ličili. V nekaterih barih in restavracijah ni zaželena.

So njena odvisnost.