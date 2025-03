Poglejte, kako ženska z »najbolj čistim domom« preživlja dneve

Medtem ko se mnogi psihično pripravljamo na generalno čiščenje doma, čas je namreč za spomladansko čiščenje, pa Britanka, znana le kot Daf, več kot temeljito očisti stanovanje skorajda vsak dan. Spletni uporabniki so njen dom označili za »najbolj čistega v Veliki Britaniji«, Daf namreč vsak dan, preden se odpravi v službo dve uri nameni čiščenju in pospravljanju, podobno je, ko se z dela vrne.

Vsako jutro tako z belilom očisti stene in vrata, seveda ne gre brez postiljanja postelje in menjave posteljnine, ki mu Daf doda še temeljito čiščenje celotne postelje, vključno z okvirjem in vzmetnico. Ob večerih nato med drugim izprazni vse kuhinjske predale ter jih očisti, sledi pranje perila in čiščenje pralnega stroja, tega Daf očisti po vsaki uporabi.

Čisti dom je prijetnejši, pravi

Vsak drugi dan nato odmakne hladilnik ter počisti za in pod njim, enako pogosto čisti žaluzije in okna. Svojo obsedenost s čistočo Britanka pripisuje obsesivno-kompulzivni motnji, zaradi katere mora biti vse ves čas na svojem mestu in popolno, priznava, da se močno boji tudi bakterij, dodaja pa: »Čisti dom je pač prijetnejši. Zakaj bi kdo hotel živeti med neredom in umazanijo, ne morem razumeti.«

In če se zdi, da je vse, kar Daf počne v dnevu čiščenje in služba, je to najbrž zato, ker tako tudi je. »Občasno se dobim s prijateljicami na pijači ali kosilu, običajno ob koncih tedna, ko imam več časa, najraje pa sem doma in čisto nič mi ne manjka,« pravi.