Poglejte, kako so si spletni šaljivci privoščili novega papeža (FOTO)

V četrtek smo precej hitro, po le treh krogih glasovanja, dobili novega papeža. Izbira je bila presenečenje, saj Robert Francis Prevost nikoli ni velja za favorita, a je novi papež Leon XVI vernike navdušil v trenutku, ko je stopil na balkon bazilike svetega Petra ter pomahal množici pod seboj.

Tako veliki in pomembni dogodki, kot je konklave, pa seveda ne minejo brez spletnih šaljivcev, ki kar tekmujejo, kdo bo ustvaril bolj smešno in izvirno šalo. Družabna omrežja so tako že včeraj preplavili memi, večinoma pa so se ljudje norčevali iz dejstva, da je novi papež Američan.

Tako lahko na enem denimo vidimo, kako se naokoli namesto s papamobilom prevaža z velikim poltovornjakom, značilnim za Američane, na drugem se beli dim nad Sikstinsko kapelo, kjer so novega papeža izvolili, razporedi v simbol za eno priljubljenih verig s hitro prehrano, na tretji pa se v papeška oblačila oblečeni predsednik Donald Trump huduje, da je on papež, volitve pa da so bile ukradene.

Mnogi pa so se odločili, da bodo »pojasnili« tudi, od kod beli dim. Nekateri so denimo ustvarili meme, ki prikazuje, da pod dimnikom kardinali elektorji pečejo na žaru, na drugem pa je mogoče videti slovitega raperja Snoop Doga, ki oblečen v kardinalska oblačila vstopa v Sikstinsko kapelo z vrečko konoplje v roki.