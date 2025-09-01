NASTOP IN POL

Poglejte fantka s harmoniko, ki naredi pravi šov: takole zapel znano uspešnico (VIDEO)

Kaj takega se redko vidi.
Fotografija: FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok
FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok

M. U.
01.09.2025 ob 13:13
01.09.2025 ob 13:14
Kaj takega se redko vidi. Medtem ko smo na praznovanjih vajeni videvati profesionalne glasbenike, je majhnemu fantku s še manjšo harmoniko uspelo zbrati zavidanja vredno vzdušje, ki ga le redko doživimo.

Z nasmehom do ušes je mali glasbenik zapel in zaigral pesem »Izađi mala«. Občinstvo okoli njega je snemalo vsak trenutek, ploskalo in ga spodbujalo. Vse skupaj se je spremenilo v pravo malo predstavo, tako za občinstvo kot zanj ...

 

