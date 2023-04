Poginuli ljubljenček nazaj v dnevu ali dveh

Žalost ob izgubi domačega ljubljenčka je pogosto ravno tako neizmerna kot ob izgubi človeškega prijatelja, zato ni nič čudnega, da številni lastniki psov in mačk pa tudi manj običajnih hišnih živali prirejajo pogrebe, doma shranjujejo žare umrlih živali in na splošno počnejo vse mogoče, da bi počastili in ohranili spomin nanje. Tega se dobro zaveda tudi filipinski proizvajalec igrač David Tan. Z ekipo 20 zaposlenih je začel proizvajati plišaste igrače, ki natančno posnemajo videz in velikost poginulega ljubljenčka. Plišasti živalski kloni so narejeni iz umetnega krzna, ročno pobarvanega tako, da je čim bolj podobno dlaki prave živali.

Potrudijo se, da izdelek čim bolj spominja na izvirnik.

Podjetje je sprva nameravalo proizvajati oblačila.

Malo manj kot 60 evrov

Lastnik tovarne Pampanga Teddy Bear Factory pravi, da imajo plišaste živali prednost pred nagačenimi, kar je tudi eden od načinov, kako se lastniki ljubljenčkom poklonijo v večni spomin. Nagačenih živali namreč ni mogoče stiskati in objemati, medtem ko pri plišastih to pač ni noben problem. Da je našel odlično tržno nišo, pričajo številne zadovoljne stranke, ki so svoje zgodbe pripravljene deliti z javnostjo. »Čeprav imam pri sebi njegov pepel in so tukaj vsi najini skupni spomini, je veliko bolje imeti nekaj, kar resnično spominja nanj,« meni pasja lastnica Jaja Lazarte. Malo manj kot 60 evrov, kolikor je treba plačati za repliko poginule živali, je prava malenkost glede na vse prednosti, je prepričana.

Izdelajo največ psov in mačk.

Podjetje pod okriljem Tancorp Manufacturing Inc. je v Pampangi in je sprva nameravalo proizvajati oblačila. Nato pa je Tan ugotovil, da zna eden od njegovih zaposlenih izdelovati plišaste igrače. Tako je dobil idejo za drugačen posel. Sprva so bile plišaste kopije bolj malo podobne izvirnikom, z leti pa so posnemanje izmojstrili.

Naročanje plišastih kopij ljubljenčkov poteka po spletu in facebooku. Lastniki poginulih živalc pošljejo fotografijo ljubljenčka. Kopija je narejena v dnevu do dveh, ker pa izdelajo več kot 100 klonov na mesec, pride živalca do lastnika v približno treh tednih.

Kot pravi lastnik, izdelujejo v glavnem mačke in pse, vendar se ne branijo niti naročil za druge živalske vrste.