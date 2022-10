Poginila je 22-letna Pebbles, najstarejša psička na svetu

Pred nekaj dnevi je poginila Pebbles, foksterierka iz Južne Karoline, najstarejša psička na svetu. Pebbles se je v Guinnessovo knjigo rekordov zapisala maja, ko je tam nasledila 21-letnega čivavo TobyKeith, iz Floride. Pebbles je poginila pet mesecev pred svojim 23. rojstnim dnevom.

V primerjavi z drugimi živimi bitji je Pebbles živela razmeroma malo časa. V srednjem veku so ljudje živeli povprečno 35 let, leta 2019 je bila ta številka denimo 72,74 leta (po vsem svetu). To ni slabo v primerjavi z muhami enodnevnicami, je pa zelo malo v primerjavi z nekaterimi živalmi. V morju najdemo veliko bitij z dolgo življenjsko dobo: vrsta spužva vrste Monorhaphis chuni, ki živi že 11.000 let, školjka ming, ki živi približno 250 let, globokomorske ribe, kot je oranžna sluzoglavka, živijo do 175 let, najdlje živeči med sesalci pa je grenlandski kit, ki doživi 200 let.

Najstarejša znana kopenska žival na svetu je Jonathan, 183-letna orjaška želva (Aldabrachelys gigantea), najstarejša znana divja ptica pa je 65-letna Wisdom, predstavnica vrste laysanski albatros, edina neleteča papiga je Kakapo, ki doživi 60 let.

Med domačimi živalmi, za katere mnogi ne vedo življenjske dobe, ker jih redijo le za meso ali zaradi njihovih stranskih produktov, so povprečne življenjske dobe kar dolge: