Poginil najprijaznejši krokodil na svetu

Z njim so plavali in ga hranili

56

mladičev se jima je izleglo lani.

Imel je čudovit značaj, bil je najbolj nežen plazilec na svetu, ga opevajo oskrbniki, ki zdaj žalujejo za dolgoletnim prijateljem. Buka, drugi največji krokodil v ujetništvu v Avstraliji, je bil star skoraj sto let, a vse do konca zelo živahen in vitalen.Dolg je bil osupljivih 5,3 metra, tehtal je kar tono: če mu prištejemo še častitljivo starost, je jasno, da gre za pravega kralja med krokodili, so ponosni na kmetiji Koorana Crocodile blizu Rockhamptona, kjer je naravnost užival zadnjih 36 let svojega dobrega življenja. Do leta 1984 je živel v naravi, potem pa so ga preselili na prijazno farmo, kjer sta si s partnerico Bonnie ustvarila resnično številno družino: s svojimi mladiči sta redno privabljala obiskovalce, samo lani je Bonnie izlegla kar 56 jajc in prav iz vseh so prikukali krokodilčki!Do leta 1984 je živel v kanalu blizu farme sladkornega trsa: po garaški službi so se delavci pogosto namočili v bližnji vodi, še sanjalo se jim ni, da v njihovi neposredni bližini plava strašni Buka, ki pa mu še na misel ni prišlo, da bi koga prestrašil, kaj šele napadel; ko je nad njim plaval človek, se je diskretno potopil globlje in se potuhnil, da ne bi komu nagnal strahu v kosti, povedo izkušeni. Ko so tamkajšnji delavci spoznali velikanskega plazilca, so ugotovili, da je tako krotek, da so si ga upali hraniti kar neposredno v gromozanski gobec, nekateri pogumni pa so kljub strašljivi krokodilji družbi mirno naprej plavali v kanalu. Ljudje zanj niso bili plen, temveč prijatelji, ki so mu redno prinašali dobrote, zato mu še na misel ni prišlo, da bi komu storil kaj žalega, se spominjajo mnogi. Toda zvezna vlada je zavoljo varnosti delavcev Buko sklenila preseliti na farmo, kjer je velikan srečno in mirno živel naprej. Z Bonnie sta bila čudovit par, ki je pritegoval veliko pogledov turistov, za Buko pa so ostali številni potomci in užaloščena partnerica. Njegovo glavo in kožo bodo izobesili na stropu restavracije na kmetiji Koorana Crocodile.Najstarejši še živeči krokodil v ujetništvu naj bi bil Henry Nilski iz Republike Južne Afrike, ki naj bi bil štel več kot 115 let. Resda ima verjetno rekord v starosti, a je po priljubljenosti daleč za Buko: zakrivil naj bi namreč kar več smrti.