Podlost brez primere: lagala, da ima raka, in zaslužila 37 tisočakov (FOTO)

ZDA te dni pretresa neverjetna zgodba; 19-letna Madison Russo iz Iowe je obtožena, da je prevarala na stotine ljudi in s tem zaslužila več kot 37.000 ameriških dolarjev oziroma dobrih 33.000 evrov. Na platformah tiktok in gofundme je namreč lagala o boju z rakom trebušne slinavke in tumorju v »velikosti nogometne žoge«, poroča New York Post.

Prevarantka je svojo lažno bitko z rakom dokumentirala na tiktoku in na strani gofundme, prek katere je zbrala več kot 37 tisoč dolarjev od več kot 439 nič hudega slutečih donatorjev. Za North Scott Press je oktobra dejala, da ne more priti do operacije. Trdila je, da ima s takšno diagnozo le 11-odstotno možnost preživetja ter da ima pred seboj le še nekaj let življenja. Ljudje so ji pomagali po svojih najboljših močeh.

Tumor v velikosti nogometne žoge naj bi se ovijal okoli hrbtenice

Mladenko so aretirali 23. januarja. Takšno kaznivo dejanje se v Iowi kaznuje z zaporom do 10 let. Kot poroča tamkajšnja policija, se je Russova pretvarjala, da ima več vrst bolezni, in sicer raka trebušne slinavke, akutno limfoblastno levkemijo in »tumor v velikosti nogometne žoge, ki se je ovil okoli njene hrbtenice«.

Po navedbah policije je preiskava pokazala, da Madisson nikoli niso postavili diagnoze raka ali tumorja v nobeni zdravstveni ustanovi.

19-letnica je o svojih izmišljenih zdravstvenih težavah govorila tudi na univerzi Saint Ambrose, kjer je bila tudi sama študentka, pri zbiranju sredstev pa naj bi ji pomagale tudi nekatere dobrodelne organizacije.