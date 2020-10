Podgani podelili zlato medaljo

Mine ne more sprožiti

Sedem let že opravlja nevarno poslanstvo, upokojitev ni daleč. FOTO: Facebook

1,2 kilograma tehta Magawa.

Njeno poslanstvo je neprecenljivo, vsak dan tvega svoje življenje, da bi rešila druga. Podgana Magawa je v bogati karieri izvohala že 40 min in 28 kosov drugega neeksplodiranega razstreliva, zato ji je britanska dobrodelna veterinarska organizacija PDSA za neizmeren pogum podelila posebno zlato medaljo.Magawa je prva podgana, ki je prejela tako visoko priznanje organizacije, ki se je do zdaj skupno poklonila že tridesetim živalim za pogum in izjemno predanost na različnih misijah, največkrat pa so slavili psi. Sedemletna glodavka sicer prihaja iz Tanzanije, tamkajšnje združenje Apopo, ki ima sedež v Belgiji, jo je izurilo za zaznavanje eksplozivnih sredstev in tuberkuloze. Po letu dni je bila pripravljena na samostojno delo in preselila se je v Kambodžo, kjer naj bi prebivalstvo ogrožalo kar šest milijonov min! Te so v zadnjih desetletjih vzele že več deset tisoč življenj, mnoge pa hudo pohabile; vsako odstranjeno eksplozivno telo je tako olajšanje za prebivalce, poudarjajo oblasti. In Magawa pri svojem poslanstvu naravnost blesti. Orjaška podgana mošnjičarka je sicer večja in težja od povprečne podgane, saj je dolga 70 centimetrov, tehta pa 1,2 kilograma, a še vedno ustreza strogim standardom za opravljanje tako nevarnega poklica. Tudi če stopi na mino, je s svojo težo še ne more sprožiti, povrhu pa je tako urna in spretna, da s tačkami, takoj ko zavoha tarčo, nežno, a odločno spraska površino in nadzornikom hitro pokaže najdbo. Med zahtevno izobrazbo se je naučila tudi ločiti kovino od pločevink in druge embalaže, zato lažnih preplahov in izgubljanja časa z odpadki tako rekoč ni; z zelo ostrim vohom namreč takoj prepozna določene kemijske spojine v razstrelivih.Magawa, še povedo njeni delodajalci, dela samo pol ure na dan, a je v tem času izjemno učinkovita: v samo dvajsetih minutah temeljito pregleda površino, veliko kot teniško igrišče, so ponosni, česar človek ne bi zmogel v manj kot v 24 urah. In ker podgana ni več najmlajša, kar bi lahko zmanjšalo njeno zanesljivost pri delu, v kratkem načrtujejo tudi njeno upokojitev. Več kot zasluženo.