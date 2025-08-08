GROZA

Podgane, velike kot mačke, preplavile Otok! Njihova trupla »gnijejo na ulicah«

Po poročanju tamkajšnjih medijev se škodljivci pojavljajo celo sredi belega dne.
Fotografija: Dokler bodo odpadki podganam lahko dosegljivi in bo nadzor škripal, bo težava težko rešljiva. FOTO: Cavan Images Getty Images/istockphoto
Dokler bodo odpadki podganam lahko dosegljivi in bo nadzor škripal, bo težava težko rešljiva. FOTO: Cavan Images Getty Images/istockphoto

N. P.
08.08.2025 ob 12:49
08.08.2025 ob 13:00
N. P.
08.08.2025 ob 12:49
08.08.2025 ob 13:00

Na severovzhodu Anglije, v območju ob reki Tees in blizu Severnega morja, se ljudje borijo z invazijo podgan, ki naj bi po besedah domačinov lezle tudi skozi straniščne školjke. Po poročanju tamkajšnjih medijev se škodljivci pojavljajo celo sredi belega dne, trupla pa naj bi »gnila po soseskah«.

Strokovnjak za zatiranje škodljivcev Jamie Lawrence krivdo pripisuje zmanjšanju občinskih storitev za deratizacijo leta 2018, redkejšemu odvozu smeti in smetenju, piše Daily Mail. Poudarja, da je osebno videl, kako podgane »tekajo po ulicah pri belem dnevu«.

Podgane »velike kot mačke«

Pretekli teden so v severnem Yorkshiru našli podgano, dolgo okrog 55 cm. Lawrence trdi, da je sam ujel 53-centimetrsko – daljšo od povprečne domače mačke (ok. 46 cm).

Simbolična fotografija. FOTO: Handout Afp
Simbolična fotografija. FOTO: Handout Afp
Avgusta 2024 je ena tamkajšnjih mestnih občin spremenila režim odvoza smeti z dvotedenskega na tedenskega. Kot poroča Daily Mail, je že prej ukinila zasebne storitve deratizacije. Vir, ki ga navaja Express, pa dodaja, da je občina razširila svojo ekipo za zatiranje škodljivcev z enega na štiri člane. Čeprav ne ponuja storitev po domovih, se odziva na prijave na občinskih nepremičninah.

Pristojni pa opozarjajo, da imajo prebivalci in podjetja zakonsko dolžnost varno ravnati z odpadki: »Hrana in kosovni odpadki v prehodih so glavni razlog za težave z glodavci.« Javno prosijo, naj ljudje ne odlagajo smeti po tleh in naj prijavljajo težave.

»Popolno zatočišče: uličice in potočki«

Lokalni svetnik Paul McInnes je za medije povedal, da je podgano našel med montažo nove kuhinje v svoji trgovini. Po njegovem je območje »idealno za podgane – s številnimi zakotnimi uličicami in potočki«.

Lastnica lokalne trgovinice, Jan Pybus, poroča o podganah v smetnjakih in pregrizenih letvah v trgovini; prepričana je, da težavo poslabša neredno košenje trave. Ena od prebivalk pa opisuje neprijetne prizore: »Hodijo po ograjah, tekajo po vrtovih, umirajo pred vrati. Ogromne so, kot mačke.«

Dokler bodo odpadki podganam lahko dosegljivi in bo nadzor škripal, bo severovzhod Anglije še naprej gostil nezaželene obiskovalce, ki v mesta najdejo pot po najlažji poti – tudi skozi školjke.

