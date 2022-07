Počitnice iz nočne more: med posilstvom zanosila, krivijo njenega očeta

33-letna Tammi Forsythe, mati štirih otrok iz angleškega Hulla, je bila posiljena na počitnicah na Kreti. Policija je za napad obtožila njenega očeta Philipa.

Tammi je bila v baru z očetom, oba pa sta veliko popila. Povedala je, da sta se vračala v hotel okoli 5. ure zjutraj, vendar je zašla v ulico in bila preveč pijana, da bi vstala. Zakaj ji oče ni pomagal oziroma kam je odšel, pa ni znala povedati. Okoli 7.15 je menda zagledala moškega, ki je stal nad njo. »Zgrabil me je za noge, me odvlekel v grm in me posilil,« je dejala za The Mail Online. Vrnila se je v hotel in napad prijavila britanskemu konzulatu in nato grški policiji. Zdaj Tammi pravi: »60 odstotkov sem prepričana, da sem noseča.« Od kod ji ti odstotki, ni znano ...