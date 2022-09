Po veliki akciji delfini spet na svobodi

Njihovo življenje je bilo eno samo trpljenje, a zdaj so končno odplavali na prostost: trije delfini, ki so si zadnja leta nabirali moči v rezervatu na Baliju, so se vrnili v svoje naravno okolje. Slovo je bilo izjemno čustveno, pripoveduje Lincoln O'Barry, pobudnik velike akcije, ki si je v sodelovanju z indonezijsko vlado prizadeval za svobodo delfinov.

Tri leta okrevali

Trojica je dolga leta živela v skrajno neprijaznih razmerah v potujočem cirkusu. Kot da to ne bi bilo dovolj mučno, so delfine, potem ko je cirkus propadel, prodali hotelu, kjer so bili atrakcija za turiste, ki so z njimi z veseljem zaplavali. Toda življenje v premajhnem bazenu in ob nadležnih obiskovalcih ter neprizanesljivem delodajalcu je bilo bedno životarjenje, zato so jih naravovarstveniki pred tremi leti odrešili muk in jih preselili v prijazen naravni rezervat Umah Lumba (delfin po indonezijsko) na Baliju. Tam so Johnny, Rocky in Rambo okrevali, pred časom pa so oskrbniki posebnega rehabilitacijskega centra ocenili, da so dovolj krepki in zdravi za odhod v svobodo.

»Slovo je bilo zelo čustveno, neverjetno je bilo opazovati to divjo žival, kako končno drvi na prostost,« je povedal O'Barry, čigar oče Rick je bil snovalec dobrodelnega projekta Dolphin. V 60. letih je namreč delal kot dreser delfinov pri priljubljeni televizijski nanizanki Flipper, trpljenje pliskavk pa ga je tako pretreslo, da je prestopil na drugo stran in si začel prizadevati za njihovo svobodo.

Sprva so omahovali, nato pa le odplavali skozi podvodna vrata. FOTO: Nicolas Sanchez-biezma/Getty Images

Ob odprtju podvodnih vrat so najprej omahovali, kakšno uro so potrebovali, da so si upali na drugo stran, njihov odhod pa so vsi navzoči pospremili s ploskanjem. Trojico, ki se je ob preskakovanju valov hitro oddaljevala od zaliva, bodo spremljali tudi z GPS-oddajniki. Morda se bodo pridružili jati ali odplavali vsak svojo pot, povsem mogoče pa je, da bodo redno obiskovali zavetišče. Njihov odhod je O'Barry spremljal tudi s podvodnimi droni in kamerami, dragoceno vsebino pa bo povezal v poučen dokumentarni film.