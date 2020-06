Po več kot desetih pivih mu je počil mehur

Hu je spil ogromno piva. FOTO: Imtmphoto/getty Images

V bolnišnici, ki jo je obiskal Hu, vsako leto obravnavajo najmanj en podoben primer.

Štiridesetletni Kitajec je po dolgi noči, ki je vključevala v glavnem popivanje, izmučen legel v posteljo, ne da bi prej obiskal stranišče. A že par ur pozneje ga je prebudila ostra bolečina v spodnjem delu trebuha, ki je bila tako močna, da ni mogel več ležati. Moški je obiskal zdravnika in ta je ugotovil, da mu je zaradi predolgega zadrževanja urina počil mehur, in to na kar treh mestih.Ena od raztrganin se je odprla proti trebušni votlini, zaradi česar mu je v mehur že silil del črevesa. Nemudoma so ga odpeljali v operacijsko sobo, saj je bilo zaradi resnosti poškodb njegovo življenje ogroženo, a so ga zdravniki pokrpali in menda dobro okreva.Zdravniki so bili sicer nemalo začudeni, ko jim je moški, znan le kot gospod, povedal, da vse od začetka zabave, na kateri je spil več kot deset steklenic piva, pa dokler se ni prebudil, kar je skupno naneslo 18 ur, ni obiskal stranišča, kar je za običajnega človeka skorajda nemogoče. A alkohol lahko vpliva na živčni sistem tudi tako, da človek ne začuti pravočasno, da je njegov mehur poln, kar je lahko zelo nevarno.Čeprav se dogodek zdi nenavaden, so v bolnišnici, ki jo je obiskal Hu, lokalnim medijem povedali, da vsako leto sprejmejo najmanj enega pacienta s poškodbami, kakršne so bile njegove, in pri vseh je vzrok predolgo zadrževanje urina, zato zdravniki ljudi opozarjajo, naj tega nikar ne počno. Človeški mehur je sicer precej fleksibilen in se lahko, ko se v njem nabere tekočina, močno razširi, a ima kljub temu omejitve, ki naj bi znašale med 350 in 500 mililitri.