Po tem, ko so v prometu poginile štiri račke, so domačini njihovo varnost vzeli v svoje roke

Potem ko so lani v prometu poginile štiri račke, se je skupina ljubiteljev narave v Thirsku v Severnem Yorkshiru v Veliki Britaniji odločila, da bodo živali, ki iz neznanega razloga poleti vsak večer obiščejo parkirišče na tržnici v središču, tam prespijo in se naslednji dan vrnejo k reki Cod Beck, kjer živijo, zaščitili.

Ustanovili so skupino varuhov rac, ki pticam pomagajo varno opraviti pot. Sestavlja jo 15 prostovoljcev, ki nekaj več kot 20 račk pospremijo na 15-minutni poti. Ptice se proti parkirišču odpravijo okoli 20.30, okoli 4.30 naslednjega jutra pa se podajo domov. Mogoče je, da to počnejo zaradi nočnih plenilcev, pred katerimi so v mestu bolj varne.

To je bil čudovit način za spoznavanje podobno mislečih ljudi.

Ena od prostovoljk Emma-Jayne Hutchings, ki deluje kot varnostnica na prehodu za pešce, ki ga račke prečkajo, meni, da morda hodijo spat v mesto, ker so tam tlakovci topli. »Resnično je prisrčno in čudovito spremljati race na njihovem sprehodu,« je 48-letna poslovna svetovalka povedala za tiskovno agencijo SWNS. Ko ptice pridejo na cilj, prostovoljci okoli njih postavijo prometne stožce in jih varujejo, dokler mesto ne utihne – okoli 23. ure med tednom ali do 2.30 zjutraj ob vikendih. Sodelujoči pravijo, da je varovanje rac okrepilo skupnostnega duha. »To je bil čudovit način za spoznavanje podobno mislečih ljudi. Z ustanovitvijo varuhov rac smo postali prijatelji,« pravi eden od članov. Dobrosrčni ljubitelji živali v svojih prizadevanjih niso osamljeni.

Tudi prebivalci, ki sicer ne sodelujejo pri varovanju, prispevajo k varnosti rac vsak po svojih močeh in na svoj način. Tako so varuhi dobili brezplačne odsevne jopiče, lokalni pub pa jih, medtem ko so na dolžnosti, oskrbuje s kavo in čajem. Skupina je tudi pozvala pristojne, naj cesto opremijo s posebnimi znaki, ki bodo voznike opozarjali na račke na cesti.