Po svetu zaplodil kar 180 otrok

Ko je Robert Charles Albon na spletu pod imenom Joe Donor ponudil svojo semensko tekočino ženskam, ki želijo postati matere, je zagotovil, da je odločitev o tem, ali želijo, da ga otrok spozna ali ne, prepuščena njim. A v Veliki Britaniji živeči Američan, ki se hvali, da ima po svetu na račun darovanja sperme 180 otrok, si je pozneje premislil.

Od dveh žensk v istospolni zvezi, ki sta z njegovo pomočjo dobili otroka, je 52-letnik zahteval starševske pravice. Trdil je, da je imel skrivni spolni odnos z biološko materjo. Sodišče je zadevo zavrnilo. Primer, ki je bil za biološko mater in njeno partnerico prava grozljivka, zaradi njega ste se navsezadnje celo razšli, se je vlekel več kot dve leti in se končal v njuno korist.

180 potomcev naj bi imel po svetu.

Sodnik Jonathan Furness z družinskega sodišča v Cardiffu se je odločil, da bo primer postal javen, kar je sicer izjemno redko, kadar so v postopke na družinskem sodišču vpleteni otroci. S tem je želel javnost opozoriti na nevarnosti nereguliranega darovanja sperme, še posebno na način, kot je to počel Albon.

Številna tveganja

Opozoril je, da neregulirano darovanje sperme prinaša številna tveganja, vključno z odsotnostjo obveznih zdravstvenih pregledov in pravne zaščite za matere in otroke, ter poudaril, da neregulirani darovalci nimajo omejitev glede števila otrok, ki jih lahko imajo, kar lahko privede do etičnih in socialnih zapletov.

Albonova zahteva je bila sicer zavrnjena, ker je sodnik presodil, da ga je gnala želja po nadzoru, in ne skrb za otrokovo blaginjo. Sodnik je poudaril, da je Albon uporabil postopek za podporo svojemu imigracijskemu statusu v Združenem kraljestvu, kar Albon sicer zanika.

Z nekaterimi otroki, ki jih je zaplodil, se je tudi srečal. Foto: Profimedia

Sodna odločitev je bila jasna: Albonu ni bila dodeljena starševska odgovornost, prav tako ni bil imenovan na rojstnem listu otroka. Sodnik je poudaril, da bi bili neposredni stiki z otrokom za slednjega škodljivi, donatorju je bilo dovoljeno le omejeno komuniciranje prek pisem. Albon lahko otroku, spočetemu s pomočjo donirane sperme, pošilja voščilnice ali e-pisma, otrok pa jih bo dobil, ko bo dovolj star, da bo razumel, kdo je pošiljatelj.