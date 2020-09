Po sprostitev v krsto in k zombiju

V življenju nas lahko doleti še katera druga grozota, ne le novi koronavirus, sporoča zasedba nadvse zanimivih igralcev v Tokiu, ki so krizo brezposelnosti zavoljo pandemije nadvse izvirno unovčili. Kdor si želi resničnega vznemirjenja, naj leže v katero od naših krst in se prepusti zabavi, vabijo! Krik na dan ... Prav zares, tisti, ki si želijo dan začiniti z nekaj napetosti, se lahko odločijo za posebno obliko, hm, sproščanja: tokijski salon za te namene najema zombije, ki obiskovalcem, medtem ko ti ležijo v krsti z oknom, prebirajo grozljivo pravljico, pri tem pa jim skozi steklo prikazujejo strašljive podobe. Takšna zabava vam bo nedvomno pognala kri po žilah, vabijo lastniki, prepričani, da krik na dan prežene zdravnika stran. Vsak šov traja približno petnajst minut, obiskovalci pa ležijo v krstah, ki jih prej ustrezno razkužijo in tako zagotavljajo varnost pred okužbo. A ni covid-19 tisti, ki se ga morate bati, prava nevarnost so naši zombiji, menijo v salonu, prepričani, da novi koronavirus nikakor ni strašnejši od njihovih zaposlenih. Ti so vsekakor veseli novega vira zaslužka, ki ga v zadnjih mesecih krvavo primanjkuje, umetnost je pač med krizo potegnila kratko, zato upajo, da jih bodo krste vsaj nekaj časa držale nad vodo.



Vsak pogumen obiskovalec mora za seanso odšteti po šest evrov, junakov pa za zdaj ne primanjkuje, so zadovoljni v salonu, ki pa je tudi mobilen: krste in igralce lahko selijo glede na povpraševanje, potrebujejo le dovolj velik in temačen prostor.